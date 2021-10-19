Kilis'te trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor

KİLİS (AA) - Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında "kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına" yönelik denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2030 yılına kadar can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin sağlanması ve vatandaşların trafik düzeni güvenliğinin artırılması hedeflendiği hatırlatıldı.

Kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği denetimlerine ağırlık verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde trafik denetimlerinin etkinliğinin artırılması ve istenen hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla gerek güzergahlarda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinde gerekse drone marifetiyle yoğun bir şekilde trafik denetim programı uygulanmaya başlanmıştır. Trafik kural ve kısıtlamalarına karşı duyarlı olmayan sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmaya devam ettikleri, trafikte dikkatsiz ve tedbirsiz araç kullanmaları nedeniyle tehlike ve uyarı işaretlerine bile çoğu zaman duyarsız kaldıkları, şerit izleme, takip mesafesi ve kavşak kurallarına uymamaları nedeniyle çok sayıda kazaya karıştıkları, elektronik denetim sistemlerinin bulunmadığı ve trafik ekiplerinin bulunmadığı kavşaklarda kırmızı ışık ihlali yaptıkları gözlemlenmektedir. Meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, meydana gelen ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğu emniyet kemeri kullanmamaya bağlı olarak sürücü ile yolcuların araç içinde savrulması, çarpmanın şiddetine bağlı olarak araç dışına fırlaması veya devrilen aracın altında kalması neticesi meydana geldiği gözlemlenmektedir."