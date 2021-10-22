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KEFEK Başkanı Aksal, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
KEFEK Başkanı Aksal, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM'de görüştü.

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM'de görüştü.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Soylu ile Edirne'de İçişleri Bakanlığının bünyesinde devam eden ve planlanan yatırımlara dair bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Keşan ve Uzunköprü'ye yeni hükümet konakları yapılacağını ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle Keşan ve Uzunköprü'ye gelişen teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış, yeni hükümet konakları yapacağız. Hemşerilerimize refah seviyesi en üst düzeyde hizmet alabilecekleri şekilde projeler üzerinde çalışmalar yapıyoruz.

İlçelerimizin ve vatandaşlarımızın hızlı, sağlıklı, verimli şekilde hizmet alabileceği yüksek standartlarda modern projelerimizin yapımına 2022 yılında başlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu projelerimizi tamamlayacağız. Şimdiden Keşanlı ve Uzunköprülü hemşerilerime, Edirne'mize hayırlı olsun."

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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