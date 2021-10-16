MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kazdağları'nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor

Marmara'dan Ege'ye Kazdağları üzerinden geçen bulutlar eşsiz bir görsel şölene dönüşüyor

BALIKESİR - Kazdağları'nda rüzgar yönünün poyraza dönmesiyle birlikte Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Ege bölgesine geçerken, adeta bulut şelaleleri oluşturuyor.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde, genelde bahar aylarında görülen bulut geçişleri, rüzgarların poyraz yönüne dönmesiyle birlikte tekrar başladı. Eşsiz bir görsel şölen sunan bulut geçişleri sabah saatlerinde daha iyi izlenebiliyor. Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Kazdağları'ın derin vadilerinden rüzgarın da tesiriyle geçerek Ege'ye ulaşıyor. Bu görsel şölen ise havadan İhlas Haber Ajansı tarafından drone kamerası ile kayıt altına alındı.