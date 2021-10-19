Kazakistan'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranının artmasıyla tedbirler gevşetildi

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanma oranının artması dolayısıyla 20 Ekim'den itibaren bazı tedbirlerin gevşetilmesi kararı alındı.

Kazakistan Bakanlar Kurulunda konuşan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, ülkedeki epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Tsoy, ağır hasta oranının ve hastanelerde tedavi görenlerin sayısının önemli ölçüde azaldığına işaret ederek ülke genelinde ağustostan bu yana Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği 103 geçici tesisin kapatıldığını aktardı.

Aşılanma planına göre, 11,4 milyon kişinin virüse karşı aşı olması gerektiğini kaydeden Tsoy, 7,1 milyon kişinin aşılanma sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Tsoy, Kovid-19'a karşı birinci doz aşı olanların sayısının ise aşıya tabi nüfusun yüzde 70'ini aştığına dikkati çekerek bundan dolayı 20 Ekim'den itibaren bazı tedbirlerin gevşetilmesi yönünde karar alındığı bilgisini paylaştı.

Söz konusu karara göre, aşı pasaportuna sahip vatandaşlar, bakımevleri, yetimhaneler ve engelli yurtlarını ziyaret edebilecek, iş yerleri ve işletmelerin mesai saatleri uzatılacak, kabul edebilecekleri müşteri sayısı artırılacak.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, kasımın sonunda Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşılanmanın başlayacağını duyurmuştu.