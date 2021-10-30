Kayseri'de balkondan çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın 3'üncü kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla alt kata inmeye çalışırken düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesi 745. sokakta 10 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan C.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra balkon demirine çarşaf bağlayarak alt kata inmeye çalışan C.Ö, düşerek ağır yaralandı.

C.Ö, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kocası Y.Ö. gözaltına alındı.

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