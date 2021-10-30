Kayseri'de balkondan çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de balkondan çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de balkondan çarşafla alt kata inmeye çalışan kadın düşerek yaralandı

Kayseri'de bir kadın 3'üncü kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla alt kata inmeye çalışırken düştü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadın 3'üncü kattaki evinin balkon demirine bağladığı çarşafla alt kata inmeye çalışırken düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Ahi Evran mahallesi 745. sokakta 10 katlı bir binanın 3'üncü katında yaşayan C.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra balkon demirine çarşaf bağlayarak alt kata inmeye çalışan C.Ö, düşerek ağır yaralandı.

C.Ö, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kocası Y.Ö. gözaltına alındı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis

Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title