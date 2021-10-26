Kastamonu'da hayvanlara zarar veren 10 kişiye 48 bin lira para cezası - Haberler
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Kastamonu'da hayvanlara zarar veren 10 kişiye 48 bin lira para cezası

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Kastamonu'da hayvanlara zarar veren 10 kişiye 48 bin lira para cezası

Kastamonu'da tehlikeli türde köpek besleyen 4 kişi ile hayvanlara zarar veren 6 kişiye 48 bin 657 lira para cezası uygulandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da tehlikeli türde köpek besleyen 4 kişi ile hayvanlara zarar veren 6 kişiye 48 bin 657 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara kötü davranan, tehlike arz eden hayvanları besleyen ve hayvanlara çarpıp kaçanları, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen ihbarlar neticesinde tespit etti.

Yapılan çalışmada, hayvanlara kötü davranan 4 kişiye 4 bin 427 lira, tehlike arz eden köpek besleyen 4 kişiye 41 bin 736 lira, hayvanlara çarpıp kaçan 2 kişiye de 2 bin 494 lira olmak üzere toplam 48 bin 657 lira para cezası verildi.

Ekipler, 2'si sahipsiz olmak üzere 5 yasaklı ırk köpeği de Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim etti.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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