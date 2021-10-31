Açık cami etkinliği düzenlendi

Kanada'da her yıl ekim ayında düzenlenen İslam Mirası Ayı etkinlikleri kapsamında açık cami organizasyonları gerçekleştirildi.

Ülkedeki Müslümanların, komşu, iş ve okul arkadaşlarını davet ettikleri etkinliklerde, Müslüman olmayan katılımcıların soruları imamlar tarafından cevaplandırıldı.

Kanada'nın Hamilton kentindeki Müslümanlar Derneği tarafından organize edilen açık cami etkinliğine de gayrimüslimler ilgi gösterdi.

Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hamilton'da 40'ın üzerinde farklı kültürden Müslümanlar yaşıyor. Bizler burada, Peygamberimizin elçileri gibi, kültürümüzü, inancımızı, dinimizi bu tür etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. İşimiz, onları Müslüman yapmak değil. Bu ancak Allah'ın elinde olan bir şey ama biz de dinimizin güzelliklerini aktarmak için çabalıyoruz." dedi.

Hamilton Mountain Mescidi İmamı Seyid Tora da "Bu etkinliği her yıl yapıyorduk ancak Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemek zorunda kaldık. Camilerimiz her zaman herkese açık ancak Müslüman olmayanları bu isimle davet ediyoruz. Bu etkinliği önümüzdeki günlerde yenilemek düşüncesindeyiz. Gelenler çok önemli ve güzel sorular sordular. Gayrimüslimlerin, Kanada'daki Müslüman toplumunu tanımak istemeleri çok önemli." diye konuştu.

Muhafazakar Parti Hamilton Milletvekili Dan Muys da İslam Mirası Ayı kapsamında Toronto Üniversitesi'nde bir konferansa katıldığını belirterek, "Orada Müslüman bilim insanlarının, matematik, uzay, tıp ve ilaç gibi bilim dallarında insanlığa katkılarını dinledim. Bugün de bu inancı daha yakından izlemek için buradayım. Bu tür etkinlikleri, farklı din ve kültürlerin birbirini tanıması ve anlaması açısından çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Louise Gough, uzun süredir Müslüman toplumu ile temas kurmayı istediğini, bu etkinliği duyunca da düşünmeden katıldığını söyledi.

Kanada'da çok sayıda Müslüman'ın yaşadığını aktaran Gough, "Ben onların inanç ve kültürlerini bilmiyorum. Bugün burada çok sıcak karşılandım. Kafamdaki sorularıma doyurucu cevaplar aldım. Bundan sonra rahatlıkla Müslüman arkadaş edinebilirim." şeklinde konuştu.

Billy Smith ise "Oğlum birkaç yıl önce Müslüman oldu ve Müslüman bir kızla evlendi. Çok güzel bir hayatları ve bir de çocukları var. O günden beri İslam hakkında hem endişelerim hem de sempatim var. Burada imamla tanıştım. Artık kendisi ile daha sık görüşeceğim." dedi.

Etkinlik kapsamında camide slaytlarla yapılan sunumda, İslam inancının temelleri ve diğer inançlarla olan farkı anlatıldı.

Katılımcılara tatlı ve içecek ikram edilirken, çocuklara da şeker ve oyuncaklar hediye edildi.