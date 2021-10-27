Juventus - Sassuolo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sassuolo maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Sassuolo maçı şifresiz mi? Juventus - Sassuolo maçı hakemi kim? Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Sassuolo, Serie A maçı, 27.09.2021 Çarşamba bugün saat 19.30'da oynanacak.

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Sassuolo maçı S SPort'tan yayınlanacak.

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Sassuolo izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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