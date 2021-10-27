Juventus - Sassuolo ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sassuolo maçı şifresiz mi?
Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Sassuolo bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Sassuolo maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Sassuolo maçı şifresiz mi? Juventus - Sassuolo maçı hakemi kim? Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Juventus - Sassuolo, Serie A maçı, 27.09.2021 Çarşamba bugün saat 19.30'da oynanacak.
Juventus - Sassuolo maçı S SPort'tan yayınlanacak.
Juventus - Sassuolo izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.
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