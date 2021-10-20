İzmir'de bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Haberler
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İzmir'de bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Mahallesi'ndeki müstakil evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi.

Yapılan kontrolde evin zemininde büyük çaplı bir çukur tespit edildi. Kazıda kullanıldığı değerlendirilen dedektör, kazma, kürek ve çapalara el kondu. Aramalarda kemik ve testi parçaları da bulundu.

Evdeki 2'si kadın 3 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de bir evde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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