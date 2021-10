?İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenim desteği için başvurular devam ediyor

İZMİR (Habermetre) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi 5 bin aileye üniversitede öğrenim gören çocukları için vereceği destek için başvurular devam ediyor. Başvuru formu bizizmir. com internet sitesinde paylaşılırken talep için son gün 10 Ekim 2021 olarak açıklandı. Değerlendirmeler sonrasında şartları taşıyan ailelere toplam 3 bin 200 TL'lik destek verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocukları için vereceği öğrenim desteğinde başvurular devam ediyor. Öğrenim desteği almak isteyen öğrenciler için başvuru formu bizizmir. com internet sitesinde paylaşıldı. Gelen başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesiyle devam edecek süreç 6 haftada son bulacak. İnternet sitesinden başvuru ise 10 Ekim 2021 tarihinden sonra yapılamayacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte koşulları taşıyan üniversite öğrencilerine Aralık ayının ilk haftasında nakit desteğin ilk kısmı gerçekleştirilecek. Desteğin ikinci kısmı ise 2022 yılında aktarılacak. Böylece aylık 400 TL olmak üzere toplamda 3 bin 200 TL'lik destek sağlanmış olacak.

Başvuru koşulları neler?

Ailesinin ikametgahı İzmir'de olup maddi olanakları kısıtlı olan 18-25 yaş aralığında aktif ve örgün eğitim gören ön lisans veya lisans öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim yardımından yararlanabilecek.

Başvuru koşullarında öğrencinin not ortalamasının 4 üzerinden en az 2. 00, 100 üzerinden en az 53 olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması şartı da aranıyor. Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için not kriteri aranmayacak. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olmak da başvuru şartları arasında. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı eğitim yardımı başvurularını her haneden bir öğrenci için kabul edecek.

