İmamoğlu'ndan yenilenen Mecidiyeköy Meydanı'nda inceleme

İSTANBUL (DHA) - Yenilenen Mecidiyeköy Meydanı açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mecidiyeköy'de hayatın nasıl değişeceğine herkes tanık olacak" dedi.

22 Ocak 2021'de başlayan "Mecidiyeköy Meydanı" yenileme çalışmasını 10 ay içinde tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte Mecidiyeköy'de incelemelerde bulundu. İmamoğlu, "Bundan sonra burası, başta ev sahibi olan Şişli Belediyesi'nin, Şişli halkının ama İstanbulluların da yeri. Dolayısıyla halkımıza emanet. Koruyup kollayacağını, geliştireceğini, bize öneriler getireceğini biliyorum. Bazı sanat etkinliklerini belki de bazı sivil toplum kuruluşları burada yapacaklar, tasarlayacaklar ve halkımızla buluşturacaklar. Alelacele, gecenin bir vakti, 'Ben buradan kaçarak nasıl giderim? Başıma bir şey gelebilir mi' düşüncesinin yerine, 'Ya şurada bir soluklanayım, hatta kapalı da olsa sergi salonunun etrafında dolaşarak, içerideki aydınlatmanın verdiği avantajla uzaktan da olsa bir sanat eserini inceleyeyim' deme fırsatını veren bu alanı var ettikleri için ve vatandaşlarımıza da sundukları için, vatandaşlarımızın da koruyacaklarına olan inancımla herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun" dedi.

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