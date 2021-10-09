İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

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İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

Vatandaşlar illere göre haftalık vaka sayılarını merak ediyor. Peki hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede? İşte karşınızda illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları! 25 Eylül-1 Ekim haftalık il il koronavirüs vaka sayıları kaçtır?

İllere göre 25 Eylül-1 Ekim haftalık vaka sayıları tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamaya göre 7 günlük illere göre vaka sayısı açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? En çok vaka sayısı hangi şehirde bulunuyor? En az vaka sayısı nerede?

İLLERE GÖRE HAFTALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI KAÇTIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Eylül-1 Ekim haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre veriler aşağıdaki gibidir.

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İLLERE GÖRE VAKA SAYILARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."

İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı?

İL İL KORONAVİRÜS (25 EYLÜL - 1 EKİM) VAKA SAYILARI

Adana 202,64

Adıyaman 245,55

Afyon 233,54

Ağrı 208,99

Aksaray 155,79

Amasya 228,62

Ankara 363,69

Antalya 39,83

Ardahan 243,34

Artvin 198,82

Aydın 47,09 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Balıkesir 208,50

Bartın 308,07 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Batman 121,56

Bayburt 220,97

Bilecik 287,59

Bingöl 332,90

Bitlis 154,70

Bolu 372,62

Burdur 180,84

Bursa 363,75

Çanakkale 130,37

Çankırı 259,84

Çorum 351,05

Denizli 158,71

Diyarbakır 105,75

Düzce 460,22

Edirne 171,18

Elazığ 294,41

Erzincan 324,62

Erzurum 291,05

Eskişehir 231,54

Gaziantep 150,30

Giresun 230,21

Gümüşhane 220,18

Hakkari 130,83

Hatay 179,41

Iğdır 140,58

Isparta 173,52

İstanbul 252,11

İzmir 47,01

Kahramanmaraş 237,55

Karabük 341,93

Karaman 243,21

Kars 266,39

Kastamonu 445,83

Kayseri 402,83

Kırıkkale 383,20

Kırklareli 200,70

Kırşehir 352,61

Kilis 245,81

Kocaeli 374,86

Konya 254,49

Kütahya 435,24

Malatya 360,35

Manisa 205,29

Mardin 76,40

Mersin 138,86

Muğla 40,07

Muş 195,32

Nevşehir 257,08

Niğde 292,48

Ordu 330,97

Osmaniye 150,94

Rize 399,29

Sakarya 449,53

Samsun 338,33

Siirt 43,50

Sinop 218,52

Sivas 288,89

Şanlıurfa 110,10

Şırnak 51,88

Tekirdağ 141,06

Tokat 386,04

Trabzon 436,75

Tunceli 119,84

Uşak 315,62

Van 35,76

Yalova 237,28

Yozgat 366,03

Zonguldak 557,17

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Haber: İl il koronavirüs vaka sayıları kaçtır? 25 Eylül-1 Ekim İl il güncel koronavirüs risk haritası ve haftalık vaka sayıları açıklandı mı? - Haberler
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