İhale İlânı - YİKOB (Serik Gedik Mahallesi Anaokulu İkmal Yapım İşi)
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Serik İlçesi Gedik Mahallesi Anaokulu İkmal yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Serik Gedik Mahallesi Anaokulu İkmal Yapım İşiTüm duyurular için tıklayınız...
ANTALYA (Habermetre) - Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Antalya İli Serik İlçesi Gedik Mahallesi Anaokulu İkmal yapım işi'ne ait ihale ilanı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız. Serik Gedik Mahallesi Anaokulu İkmal Yapım İşi
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