İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti
AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u karşılaması Süleyman Soylu ve Yiva Johansson'un yürümesi Ylva Johansson'un defteri imzalaması Soylu ve Johansson'un fotoğraf çektirmesi Soylu ve Johansson'un katıldığı toplantıdan görüntü ANKARA -...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u karşılaması
Süleyman Soylu ve Yiva Johansson'un yürümesi
Ylva Johansson'un defteri imzalaması
Soylu ve Johansson'un fotoğraf çektirmesi
Soylu ve Johansson'un katıldığı toplantıdan görüntü ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.