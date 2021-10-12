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İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u karşılaması Süleyman Soylu ve Yiva Johansson'un yürümesi Ylva Johansson'un defteri imzalaması Soylu ve Johansson'un fotoğraf çektirmesi Soylu ve Johansson'un katıldığı toplantıdan görüntü ANKARA -...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u karşılaması

Süleyman Soylu ve Yiva Johansson'un yürümesi

Ylva Johansson'un defteri imzalaması

Soylu ve Johansson'un fotoğraf çektirmesi

Soylu ve Johansson'un katıldığı toplantıdan görüntü ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti
AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri
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Haber: İçişleri Bakanı Soylu, AB İçişleri Komiseri Johansson'u kabul etti - Haberler
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