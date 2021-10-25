İBB'nin taksi projesi... Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: Bu rakamlar inanılacak gibi değil

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı taksi projesini değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, " Şoförler buna kesinlikle inanmıyor. Bu rakamlar inanılacak gibi değil " dedi.

İMAMOĞLU: MAAŞLARI AYLIK NET 6 BİN 622 TL OLACAK

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8 maddelik yeni taksi sistemini açıkladı. Taksicilerin maaşları, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil, ortalama aylık net 6 bin 622 TL olacak. İBB, performanslara göre yılda iki kez prim ödeyecek. İşe gidiş gelişlerinde servis hizmeti sunulacak. Tek tip giyim dönemine geçilirken, giysiler yılda iki kez İBB tarafından sağlanacak. Günlük bir öğün de yemek ücretleri ödenecek. Taksicilerin bundan sonra çalışma süreleri haftada 45 saatle sınırlı olacak. Taksi esnafı haftanın bir günü tatil yapabilecek. İş kanunda yer alan yıllık izinleri kullandırılması sağlanacak. İBB'den müşteri odaklı eğitim alacak taksicilerin, ders aldığı süreler de çalışma saati içerisinde değerlendirilecek. Çalıştıkları süre boyunca SGK primleri düzenli olarak ödenecek. Şoförlerin aileleri de SGK sisteminden yararlanabilecek. İBB, yolculara puanlama hakkı da getirecek. Taksicilerin davranışları elektronik olarak takip edilip, değerlendirilecek. Yolculuk hizmetinin kalitesi koltukların arkasında bulunan tabletler üzerinden puanla sağlanacak. Ay sonunda da yüksek puanlamalar, şoförün maaşına prim olarak yansıyacak. Aynı zamanda arabanın içinde olan izleme kameraları, ön koltukların arkasına ve orta dikiz aynasına yerleştirilecek. Hem şoförün, hem de yolcunun kolayca ulaşabileceği panik butonları da taksilerde yer alacak. Ödemelerde de, İstanbulKart ve kredi kartı sistemini uygulanacak. Yeni sistemde 7/24 kesintisiz iletişim için çağrı sistemi kurulması planlanırken, kayıp eşyaların da bulunması kolaylaşacak. Filo yönetiminde, parmak izi sistemi oluşturularak araçların güzergahları, şoförü ve hangi saatlerde kullanıldığı da takip edilecek.

"BU RAKAMLAR İNANILACAK GİBİ DEĞİL"

"6 BİN LİRA VERMEZ İNANMAM"

"SERBEST ÇALIŞMAK DAHA İYİ"