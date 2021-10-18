Hüseyin Ali MERMER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Hüseyin Ali MERMER hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Hüseyin Ali MERMER hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Pirahmet köyü sakinlerinden Fikri MERMER'in oğlu Hüseyin MERMER'in torunu Taşkın ve Zikri MERMER'in yeğenleri Hüseyin Ali MERMER hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Fikri MERMER: 0536 703 45 80
18 Ekim 2021, Pazartesi
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