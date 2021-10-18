Heyelanı tetikleyebilecek yüzey suları kontrol altına alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toprak hareketliliğiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Heyelanın ilerleme hızını azaltmak için önemli bir çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, bölgede oluşan kaynak ve yüzey sularını toplamak için drenaj hattı yapımına başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli'nin Cumuriyet Mahallesi'nde özellikle 30 Ekim depremi ve sonrasındaki selin ardından 150 hektarlık alanı etkileyen heyelan ve çatlakların incelenmesi, nedenlerinin bulunması ve çözüm üretilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Uzman akademisyenlerin de görüşleri alınarak başlatılan bilimsel çalışmaların ilk aşamasında heyelanın etkisini azaltacak önemli bir adım atıldı ve zeminin dayanıklılığını olumsuz yönde etkileyen kaynak sularıyla yüzey sularını toplamak için drenaj hattı projesi başladı.

Hattın uzunluğu 3, 6 kilometre

3, 6 kilometrelik drenaj hattı projesi kapsamında mahallede yüzeye doğru hareket eden kaynak suları ve yüzey suları borularla toplanıp bölgeden uzaklaştırılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ekskavatör, 1 kamyon ve bir iş makinesi ile yürütülen imalat çalışmaları kısa bir süre sonra tamamlanacak. Böylelikle yüzey sularının heyelanı tetiklemesi önlenecek.

Bilimsel çalışmalar sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi toprak hareketliğinin can ve mal kaybına yol açmaması, yer hareketlerinin takibi, nedenleri ve çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Başta İzmir Valiliği olmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, toprak hareketliliğinin can güvenliğini etkilememesi için bölgedeki yapıların bir kısmında yaşayan yurttaşları tahliye ederek kira yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 3 Mart 2021 tarihinde İzmir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bir yazı göndererek alanla ilgili Afete Maruz Bölge kararı alınmasını talep etti.

Bölgede oluşan çatlak ve kabarmalara ilişkin gerekli araştırmaları yapmak, nedenlerini ve Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi'ne etkisini tespit etmek ve soruna ilişkin gerekli çözümleri üretmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı. Çalışmayı yürütecek firma ile 14 Temmuz 2021'de sözleşme imzalandı ve hemen ardından bilimsel çalışmalar başladı. Sözleşme kapsamında bölge genelinde zemin etütleri yapılıyor, zemindeki kaymanın derinlik ve miktarı tespit ediliyor, alanın jeolojik, hidrojeolojik ve geoteknik açıdan değerlendirmesi yapılıyor. Uzman akademisyenlerin görüşleri de alınarak yürütülen saha çalışmalarında bugüne kadar 34 adet zemin sondaj kuyusu, yeraltı suyu ölçümleri ve analizleri yapmak için 5 adet yeraltı su kuyusu açıldı. Kaymanın derinliğini ve miktarını tespit etmek için çalışmalar sürüyor. Ölçüm sonuçları akademisyenler tarafından değerlendiriliyor. Bu çalışmanın sonucunda kayma nedenleri netleşecek, bilimsel veriler ışığında alınacak önlemler için yol haritası oluşturulacak. Bu önlemlerin ilk aşaması olarak da drenaj projesi başlatıldı.

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