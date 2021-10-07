Havza'da oda başkanlarından Kaymakam Nayman'a ziyaret

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da faaliyet gösteren esnaf odası başkanları, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Emin Aysan, Havza Kahveciler Odası Başkanı Hüseyin Karaçoban, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin ve Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Kaymakam Nayman'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Nayman, ziyaretlerinden ötürü esnaf odaları başkanlarına teşekkür ederek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçe için çalışmaktayız. Esnafımıza kapımız her zaman açık. İlçemiz ve esnafımızın kalkınması için yapılabilecek çalışmalarda hep birlikte hareket edeceğiz. Sizlerin aracılığıyla tüm esnaflarımıza bol bereketli hayırlı işler dilerim." dedi.

Aysan da esnaf adına Kaymakam Nayman'a görevinde başarı dileyerek, "Sizlerin Havza'yı tanımanız bizler için de önemli bir avantaj. Esnaf odaları olarak ilçemiz adına yapılacak her türlü çalışmada sizlerin yanında olacağız." ifadesini kullandı.