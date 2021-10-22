Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, Gram altın fiyatı! Gram altın kaç TL, ne kadar? Altın gram fiyatı grafik ve yorum geleceği! Altının gramı ne kadar? Canlı güncel gram altın fiyatı! İşte haberimizde...

22 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİYOR MU DÜŞÜYOR MU?

Güne 540,632 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 549,371 TL'ye yükselmiştir..

Güne 545,267 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 554,150 TL'ye yükselmiştir.

Güne 883,013 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 897,484 TL'ye yükselmiştir.

Güne 901,034 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 915,803 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3634 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3693 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3671 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3730 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3568 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3625 TL'ye yükselmiştir.

Güne 3604 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3661 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1766 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1794 TL'ye yükselmiştir.

Güne 1802 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1830 TL'ye yükselmiştir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 22 EKİM 2021 CUMA

Gram altın fiyatı alış: 549,371 TL satış: 554,150 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 897,484 TL satış: 915,803 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3693 TL satış: 3730TL

Tam altın fiyatı alış: 3625 TL satış: 3661TL

Yarım altın fiyatı alış: 1794 TL satış: 1830 TL

GRAM ALTIN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

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