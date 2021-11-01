GAZİANTEP'TE DOĞAYA BİN 500 KINALI KEKLİK BIRAKILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE DOĞAYA BİN 500 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 4 ilçe kırsalında bin 500 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - GAZİANTEP'te tarım alanlarında bulunan kene, süne ve diğer zararlılar ile mücadele amacıyla 4 ilçe kırsalında bin 500 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü tarafından Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye ve Nurdağı İlçe sınırlarına başta kene olmak üzere, süne, çekirge ve tarım alanlarında bulunan diğer zararlılar ile mücadele ve tabiatta azalma noktasına gelen keklik türlerinin tekrar doğaya kazandırılması için doğaya bin 500 adet kınalı keklik salındı.

Ekipler tarafından salınan kekliklerin doğaya uyum sağlaması etkin koruma kontrol çalışmalarının yanı sıra yöre insanında bu hayvanlara sahip çıkarak salım yapılan bölge ve civarında avcılık ve benzeri her türlü tehdide karşı duyarlı olmaları istendi.

GAZİANTEP'TE DOĞAYA BİN 500 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

GAZİANTEP'TE DOĞAYA BİN 500 KINALI KEKLİK BIRAKILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

 Son dakika haberi | Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme (2)

Son dakika haberi | Bodrum'da 20 kedi ölü bulundu; tarım ilacıyla zehirlenme şüphesiyle inceleme (2)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title