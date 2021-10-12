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G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama Açıklaması

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama Açıklaması

Beyaz Saray, G20 liderlerinin bugün Afganistan konusunda gerçekleştirdikleri çevrim içi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bu ülkedeki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya...

Beyaz Saray, G20 liderlerinin bugün Afganistan konusunda gerçekleştirdikleri çevrim içi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin bu ülkedeki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya verdiği taahhüdü sürdürdüğünü vurguladı.

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün G20 liderleri ile Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

Toplantıya G20 ülkelerinin liderlerinin yanı sıra misafir ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının da katıldığının belirtildiği açıklamada, liderlerin DEAŞ/H dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye odaklanılması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilerin güvenli geçişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

G20 liderlerinin Afgan halkına insani yardımın bağımsız uluslararası kuruluşlar nedeniyle doğrudan ulaştırılması ile kadınlar, kız çocukları ve azınlık gruplar da dahil tüm Afganlar için temel insan haklarının korunması konusunda taahhütlerini yinelediğinin belirtildiği açıklamada, "ABD, Afganistan'daki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya verdiği taahhüdü sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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