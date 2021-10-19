Fas'ta hükümet 2022'de ekonomide yüzde 3,2 büyüme hedefliyor

Fas'ta yeni koalisyon hükümeti 2022 yılı ekonomi planında yüzde 3,2 büyüme hedeflediğini açıkladı.

Başkent Rabat'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Hükümet Sözcüsü Mustafa Beytas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ekonomi ve Maliye Bakanı Nediye Fettah el-Alevi, hükümetin ekonomi planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ortak basın toplantısında 2022 yılında ülke ekonomisinde yüzde 3,2 büyümenin hedeflendiğini kaydeden Bakan Alevi, bu sene bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 5,9 olarak beklendiğini ifade etti.

Alevi konuşmasında hükümetin gelecek iki yıl içerisinde 250 bin kişiye istihdam sağlamayı planladığını söyledi.

Geçen pazar günü Kral 6'ncı Muhammed başkanlığında Fas'ın Fes kentinde toplanan Bakanlar Kurulu, hükümetin bütçe taslağını ele almıştı.

Hükümetin, 20 Ekim'e kadar bütçe taslağını meclise sunması bekleniyor.