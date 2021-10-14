Elazığ'da 15. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Türkiye'nin 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm üretimi ile dünyada 5. sırada yer alarak dünya üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştirdiğini söyledi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Sün köyünde düzenlenen 15. Geleneksel Orcik ve Bağ Bozumu Festivali'nde yerli üzüm türleri tanıtıldı, kentin tescilli yöresel ürünlerinden orcik yapıldı, Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve folklor ekibi gösteri sundu, İl Müftüsü Selami Aydın dua okudu.

Beyaz ve siyah üzüm kategorilerinde düzenlenen yarışmaya katılan 30 yetiştiricinin meyveleri ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından görünüm, tat, aroma ve irilik bakımından değerlendirildi.

Birincilik elde eden üreticilere çapa makinesi, ikincilere ilaçlama makinesi, üçüncülere ise budama seti verildi.

Festivale katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç etkinlikte ipe geçirilen cevizleri, üzüm ve un karışımından yapılan bulamaca batırarak, orcik yaptı.

Tunç, yaptığı konuşmada, Elazığ'da yetiştirilen üzümün kültürel ve iktisadi anlamda değerli bir ürün olduğunu belirtti.

Bu tarımsal ürünün gelişmesi ve hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı Bakanlığın araştırma enstitülerinin sürekli çalışma halinde olduğunu ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"FAO verilerine göre 2019 yılı itibariyle dünyada 7,7 milyon hektar alanda üzüm üretimi yapılmakta olup bu üretim alanının yüzde 22,7'si İspanya'da gerçekleşiyor. İspanya'yı, Fransa, İtalya, Çin ve Türkiye takip ediyor. Ülkemiz yaklaşık 470 bin hektar alanda gerçekleştirdiği 4 milyon 300 bin ton üzüm üretimi ile dünyada 5. sırada yere alarak dünya üzüm üretim miktarının önemli bir kısmını gerçekleştiriyor. Üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Manisa 1,5 milyon ton üretim ile Türkiye üretiminin yüzde 35,6'sını gerçekleştiriyor. Mersin 383 bin tonluk üretimle ikinci sırada, Denizli üçüncü sırada yer alıyor. Elazığ ilimiz ise 110 bin dekar alanda 90 bin ton üzüm üretimiyle Türkiye sıralamasında 10. sırada yer almaktadır."

"Çiftçimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz"

Elazığ'da yetiştirilen üzümün kalitesiyle işleme sanayisi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Tunç, üzümden yapılan orciğin lezzetiyle tanınırlığının gün geçtikçe arttığını dile getirdi.

Bakanlığın tarladan sofraya güvenli gıda prensibi kapsamında entegre ve kontrollü ürün projesini de uyguladığını aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın üzüm destekleme politikalarına baktığımızda 2020 yılı destekleri kapsamında standart fidan kullanan üreticiye dekara 100 lira, sertifikalı fidan kullanan üreticilere 280 lira destek verilmektedir. Üzüm üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürülmesi, dış pazarda rekabet güçlerinin artırılması, üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için 2020 yılında dekara 15 lira mazot desteği, 8 lira gübre desteği, 40 lira toprak analiz desteği, biyoteknik ve teknolojik mücadele kapsamında toplam 130 lira destek verilmektedir. Ayrıca organik üzüm yetiştiren üreticilere birinci kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip olan üreticiye, dekar başına ilave 100 lira grup sertifikası sahip üreticilere ise ilave 50 lira ödeme yapılmaktadır. İyi tarım uygulamaları yapan üzüm üreticilerine ikinci kategori kapsamında bireysel sertifikaya sahip olanlara dekara 40 lira, grup sertifikasına sahip üreticilere ise dekara ilave 20 lira ödenmektedir. Görüldüğü gibi Bakanlık olarak çalışan üreten ülke ekonomisine katma değer sağlayan çiftçimizin her zaman yanında olduk ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz."

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise festivalde üreticinin alın terini gördüklerini, değerli üretimlerinden dolayı kendilerini tebrik ettiğini aktardı.

Tarımsal üretimin ve gıdanın gittikçe artan önemine değinen Toraman, "Gerçekten gıdaya erişmek, ulaşmak hele böyle nitelikli vasıflı ürünlere ulaşmak o kadar gittikçe zorlaşıyor ki dolayısıyla burada üretim yapan vatandaşlarımızın emeği gayreti çabası çok büyük çok taktire şayan ve bunu azaltmadan çoğaltmanın yolunu hep beraber aramamız lazım." diye konuştu.

Festivale Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, kurum ve kuruluş yetkilileri ile üreticiler katıldı.