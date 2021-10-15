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Dünya Gıda Günü, BM Gıda ve Tarım örgütünün merkezinde kutlandı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Dünya Gıda Günü, BM Gıda ve Tarım örgütünün merkezinde kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyada eşi benzeri görülmemiş krizlere rağmen tarımsal gıda sistemlerini amaca uygun hale getirmeye yönelik yeni bir momentum geliştiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Direktörü Çü Dongyü, dünyada eşi benzeri görülmemiş krizlere rağmen tarımsal gıda sistemlerini amaca uygun hale getirmeye yönelik yeni bir momentum geliştiğini belirtti.

Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan BM kuruluşlarından FAO'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan FAO Genel Direktörü Çü, küresel açlığın, iklim krizinin ve Kovid-19 salgının devam ettiği bir dönemde Dünya Gıda Günü'nü kutladıklarını belirterek, "Tarımsal gıda sistemlerini dönüştürme ve bugünün koşullarına daha uygun duruma getirme çabalarında yeni bir ivme ve yeni enerjiler söz konusu." dedi.

Kovid-19'dan önce de dünyada milyonlarca insanın açlık çektiğini belirten Çü, "Bu sayı geçen yıl 811 milyona yükseldi. Bu sayı, dünyada hepimizi beslemek için yeterli gıda üretilmesine rağmen gerçekleşti." diye konuştu.

Çü, yiyeceklerin yüzde 14'ünün kaybolduğu, yüzde 17'sinin ise israf edildiği bilgisini verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de gönderdiği mesajında, Dünya Gıda Günü'nün sadece gıdanın önemini hatırlatmadığını aynı zamanda dünya gıda güvenliğini sağlamak için insanlığı hareket etmeye davet ettiğini belirterek, bugün insanlığın yüzde 40'ının yani 3 milyar insanın sağlık bir diyete gücünün yetmediğini ifade etti. Guterres, pandemi nedeniyle 140 milyon insanın daha gıdaya erişiminin imkansız hale geldiğine dikkati çekti.

Guterres, insanlığın üretme, tüketme ve israf etme biçiminin dünyaya ağır zarar verdiğini, bunu değiştirme güçlerinin ellerinde olduğunu belirtti.

Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley de "Gezegendeki herkesi beslemek konusunda ciddiysek, küresel gıda sistemlerimizi güçlendirme konusunda da ciddi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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