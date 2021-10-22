Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, haberler.com stüdyosunda Dicle Doğan'la birlikte ekonomi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Doları, faizleri ve altın piyasalarını değerlendiren Ünsalan, ekonomide bir an önce üretime geçmemiz gerektiğini belirterek, yüksek bir faiz, Dolar kuru ve enflasyona ulaşmış hale geleceğiz "keşke hiç yerimizden oynamasaydık" dedi. Dolar son günlerde rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Vatandaşlar dolar neden yükseliyor? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, dolar neden yükseliyor? Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, haberler.com'a özel açıklamalarında Dolar neden yükseliyor? sorusunu yanıtladı. İşte detaylar...

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Ekonomi yazarı Çetin Ünsalan, haberler.com stüdyosunda Dicle Doğan'la birlikte ekonomi üzerine bir sohbette "Dolar neden yükseliyor?" sorusuna yanıt verdi:

"Şunun altını çizmek lazım. Dolar, altın, borsa veya bir başka ekonomik gösterge, hangisini konuşursanız konuşun aslında bir çıktıdır.Yani, bir öğrencinin tüm yıl boyunca yaptığı performansın karne notudur. O yüzden dolardaki yükselişi, altındaki oynamaları veya faizle ilgili tartışmaları hep bu çerçevede okumak lazım.

Şimdi bizim dolarımız niye yükseliyor bir kere ondan bahsedeyim. Bunun bir ana sebebi var, bir de güncel sebebi var. Güncel sebeplerde birkaç neden var. Bunlardan birincisi Türkiye'nin dolar ihtiyacı var. Fakat bu sadece Türkiye açısından değil, pandemi sürecinde özellikle gelişmiş ekonomilerin enflasyonist baskıyla birlikte ekonomilerinin ısınması ve faiz arttırımı gibi değerler üstüne varlık alımlarını azaltacağız mesajları... hepsini alt alta koyduğunuzda aslında doların, gelişmekte olan ülkelerin paraları karşısında güçlendiğini görüyoruz. Çünkü niye, önümüzdeki süreçte onların da faiz arttırma ihtimali var. Yine FED'in açıklamalarına bakıyoruz. Ne diyorlar, bu sene içinde varlık alımlarını azaltmaya yöneleceğiz. Ne demek bu? Bunu bir cümle açayım. Biliyorsunuz toksik varlıklar veya sıkıntılı varlıkları kamu eliyle alırsınız ve bunlar ekonomiye aslında bir anlamda dolaylı destektir. Fakat ekonomi çok ısındığı için FED başta olmak üzere, gelişmiş ülkeler dediler ki biz bu varlık alımlarını azaltacağız. Bunun çıktısı dünyadaki nakitin azalması anlamına gelir. Yani dolaylı olarak baktığınızda aslında para arzında bir sıkılaşmaya gidileceği gözleniyor. Bu bizim için niye önemli? Bizim her yıl cari açığın finansmanı + kısa vadeli borcumuzu topladığınızda ekonomimizi döndürebilmemiz için nakit 200 milyar dolar paraya ihtiyacımız var. Bu bizim ekonomimiz üzerinde baskı yaratıyor..."

Açıklamanın devamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

DOLAR NE KADAR?

Güne 9,5139 TL seviyesinden başlayan dolar, gün içerisinde 9.6565 TL seviyesine yükselerek rekor kırdı. Dolar anlık (16.40) 9,5958 TL seviyesinde.

DOLAR/TL 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

DOLAR/TL 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

DOLAR/TL 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

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