Denizlililer kitap fuarına akın etti

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, hafta sonu Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü yazarlar fuara ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti. 11. 10. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Ege'nin en büyük kitap fuarı hafta sonu Türkiye'nin en başarılı yazarlarını ağırladı. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara hafta sonu katılan İlber Ortaylı, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hayati İnanç, Prof. Dr. Tarık Baykara, Mustafa Balbay, Işık Kansu, Hatice Kübra Tongar, Metin Hara, Emine Şenlikoğlu, Sinan Yağmur, Beyza Alkoç ve Emine Şenlikoğlu okurlarıyla buluştu. Türkiye'nin en ünlü yazarlarıyla buluşmak için hafta sonu onbinlerce vatandaş fuara akın ederken, yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu. Fuara katılan yazarlar söyleşi ve imza programlarına yoğun katılımın yaşandığı fuara ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Osman Zolan'ı tebrik etti. "En katılımcı, en samimi, en candan kitap fuarı" Bahadır Yenişehirlioğlu: Pandemiden sonra bir parça normalleşme üzerine fuarlar yeniden canlanmaya başladı. Denizli çok büyük bir il. Her sene kitap fuarı Denizli'de etkili geçer. Pek çok yayınevi ve yazar var. Uzun soluklu bir kültür etkinliği olacak. Denizli'yi hem halk, hem belediye hem de fuarcılık olara kutlamak gerekiyor, çok güzel işlere imza atıyorlar" dedi. Emine Şenlikoğlu: Fuar çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu kadar güzel bir fuar beklemiyordum. Harikulade güzel olmuş. Prof. Dr. Tarık Baykara: Denizli'de ilk defa kitap fuarına katılıyorum. Çok mutlu oldum, çünkü halkımız okumuyor gibi bir ön yargımız vardı. Gelip herkes buraya baksın, çoluk çocuk, bebekleri ile herkes buraya gelmiş. İlgiyle kitaplara bakıyorlar, benimle sohbet ediyorlar. İstanbul'dan geldim, İstanbul'daki kitap fuarlarından çok daha canlı bir hava var. Mustafa Balbay: Güzel bir ortam, okurla yazarın buluşması bizi daha çok okuryazar yapar. Buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Anadolu'da bir söz vardır "Marifet iltifata tabidir" diye, bir okurun yazara kitapla ilgili düşüncelerini paylaşması bağ kurması çok güzel. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı bu anlamda kutluyorum. Bu tür etkinlikler şehrin bütünleştirici yerleridir. Güzel bir buluşma oldu. Sağına sıfırın geleceği yıllar olsun, 40. 'da bizden sonraki kuşakların da devam ettireceği yıllar olsun diliyorum. Işık Kansu: Denizli çok sevdiğim kentlerden, fuar alanı çok hareketli, okurun bol olduğunu gördüm. Belediye nesnel bir davranışla fuarı bütün kitap yayıncılarına açmış, bu çok sevindirici bir gelişme. Fuar herkese hayırlı uğurlu olsun. Hatice Kübra Tongar: Denizli her zaman çok sevdiğim kitap fuarlarından biri, bu yıl ikinci kez gelmek nasip oldu. Pandemi de verdiğimiz aradan sonra çok özlemiştik. İnsanlar da fuarı çok özlemiş, bu başarılı organizasyonun, fuarın devamını dilerim. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Metin Hara: Benim için çok keyifliydi. Çok güzel. Birçok yere gidip geliyorum. Ege Bölgesi biraz daha ilgisi fazla olan yerlerden çok mutluyuz. Gençlerin sayısı oldukça fazla benim için en önemli kısmı o, umarız insanlara dokunabiliriz. Sinan Yağmur: Ege'nin en büyük, en katılımcı, en samimi, en candan kitap fuarı Denizli'de. Pandemiden sonra kitap fuarındaki ilgi ve kalabalık gösterdi ki, Denizlililer kitaba ve kültüre sevdalı. Denizli kadim bir medeniyet şehri olduğunu bu fuarda da gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Başkanıma, ekibine, Denizli halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayati İnanç: Senenin bereketi baharından belli olur. Maşallah çok canlı, cıvıl cıvıl, gençlerin enerjisini gördüm. Memleketimde böyle verimli, başarılı 4. 'sü de tekrar edilen fuar için iftihar ettim, zevk aldım. Belediyeyi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Allah nazarlardan saklasın. Beyza Alkoç: Her şey çok güzeldi. Beni okurlarımla buluşturduğunuz için, böyle bir imkanı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Gelen tüm okurlarıma da çok teşekkür ederim. . Benzer Başlıklar

İlbade Mahallesi'nde su kesintisi

Büyükşehir DESKİ ve AFAD'tan ortak tatbikat

Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı açıldı

Büyükşehir Ulaşım A. Ş'den öğrencilere kolaylık

Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapılarını açılıyor

Büyükşehir Tiyatrosu yeni sezona merhaba diyor

Habermetre - Son Dakika Haberleri