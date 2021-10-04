DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA - Haberler
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DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 'Bir kap mama da senden olsun' sloganıyla sokak hayvanları için toplanan toplam 300 kilogram mama, hayvan barınağına teslim edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında, 'Bir kap mama da senden olsun' sloganıyla sokak hayvanları için toplanan toplam 300 kilogram mama, hayvan barınağına teslim edildi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk orta ve lise öğrencileri arasında, 'Bir kap mama da senden olsun' sloganıyla sokak hayvanları için kampanya başlatıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen kampanya kapsamında, bir hafta da toplam 300 kilogram mama toplandı. Toplanan mamalar; Datça Hayvan Sevenler Derneği'ne ait hayvan barınağına, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve okul idarecileriyle birlikte gelen bir grup öğrenci, tarafından teslim edildi. Öğrenciler, barınaktaki köpekleri severken, yetkililerinden hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiğine ilişkin bilgiler de aldı, Datça Hayvan Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Funda Üner, öğrencilere Köpekleri gördüğünüzde ani hareket yapmayın. Sakin olun. Yandan elinizi koklatın. Elinizi kokladıktan sonra sevebilirsiniz. Ani hareketlerden kaçının, bağırmayın. Sakin kalın. Köpekler sakin hayvanlardır. Siz ne kadar sakin olursanız, köpekler de o kadar sakin olur diyerek, tavsiyelerde bulundu.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal da Okullarımıza yerleştirilen kumbaralarda toplanan mamaları, tüm öğrencilerimizi temsilen bir grup öğrencimizin barınak yetkililerine teslim etmesini istedik. 'Çocuklar hayvanları severse, dünya güzelleşir' sloganıyla 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününü kutladık dedi.

DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA

DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA

DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA

DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA
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Haber: DATÇA'DA ÖĞRENCİLERDEN BARINAKTAKİ CAN DOSTLARA MAMA - Haberler
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