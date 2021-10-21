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Dağ ilçelerinde yol çilesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Dağ ilçelerinde yol çilesi

Bursa'yı dağ ilçelerine bağlayan kara yolunda sürücülerin yol çilesi sürüyor.

KELES, BURSA (İHA) - Bursa'yı dağ ilçelerine bağlayan kara yolunda sürücülerin yol çilesi sürüyor.

Doğancı civarında tünel ve viyadük inşaatı sürüyor. Harmancık, Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Tavşanlı ilçelerinin ulaşımını sağlayan kara yolunda bir haftadır süren yol genişletme çalışmalarında dinamit patlatılması ulaşımı etkiliyor. Sarp kayalıklar dinamitle parçalanıyor. Dev kayalar yola düşerek saatlerce yolun kapalı kalmasına sebep oluyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, keskin viraj ve heyelan riski olan kısımlarda çalışmalar devam edecek.

Bugün tekrar patlatma yapılacağından yol bir müddet ulaşıma kapanacak. Alternatif yol olarak Erenler, Koçu, Kadriye, Atlas, Çalı mahalleleri arasından veya Keles istikametinden Tuzaklı, Hüseyinalan mahalleleri üzerinden Uludağ yoluna bağlanarak Bursa'ya gidiş sağlanacak. - BURSA

Dağ ilçelerinde yol çilesi

Dağ ilçelerinde yol çilesi

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