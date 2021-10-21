Cumhurbaşkanı Erdoğan BAYKAR fabrikasında (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAYKAR fabrikasında (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAYKAR fabrikasında (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden  1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.

Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Su Şurası'na canlı bağlantıyla katıldı: (2)

 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız

Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye'de sınır ötesi operasyon iddiasını kuvvetlendiren çıkış: İşi akışına bırakamayız
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title