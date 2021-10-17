ÇORUM (AA) - Çorum'da serebral palsi (beyin felci) nedeniyle vücudunun büyük bölümünü kullanamamasına karşın bilgisayara bağlandığı özel bir cihazla tahsil yapması, tiyatro oyunu yazması ve şiir kitabı çıkarması dolayısıyla çevresinde "Mucize Bekir" olarak anılan bedensel engelli Bekir Madan, gelişim hikayesiyle engelli bireylere örnek oluyor.

Denizli'de dünyaya gelen Madan, öğretmen babasının mesleğinden ötürü çeşitli illerde yaşadıktan sonra ailesiyle memleketi Çorum'a yerleşti. 2014 yılında tanıştığı Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile tekerlekli sandalyeyle sürdürdüğü yaşamında yeni bir sayfa açan Madan, buradaki çeşitli kurslarda kişisel gelişiminin temellerini attı.

Daha sonra ailesinin tesadüfen haber dar olduğu, bedensel engelli bireylerin bilgisayar kullanmasını sağlayan aparatla bilgisayar kullanmaya başlayan Madan, kendi çabalarıyla okuma-yazma belgesi aldıktan sonra açıköğretim ortaokul ve lise eğitimlerini tamamladı. 2020'de üniversite sınavını kazanıp, sosyal hizmetler bölümü ikinci sınıfta üniversite eğitimine devam eden Madan, bu süreçte tiyatro oyunu ile onlarca şiir kaleme aldı.

Yazdığı tiyatro oyunu, Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezindeki öğrencilerce sahnelenen Madan'ın 120 şiiri de Çorum Belediyesinin katkılarıyla "Gönülden Kalbe" ismiyle kitaplaştırılarak yayımlandı.

-"Hukuk okuyup engellilerin haklarını savunmak istiyorum"

Madan, AA muhabirine, duygularını şiir yazarak ifade etmeye çalıştığını, bunun yanı sıra kişisel gelişimi için sürekli çabaladığını söyledi.

Engelliler için birçok şey yapmak istediğini belirten Madan, "Engellilerle ilgili hayata geçirmek istediğim projeler var. Mesela hukuk okuyup, engellilerin haklarını savunmak istiyorum. İnsanların bizim gibi engellilere karşı biraz daha duyarlı olmasını istiyorum." dedi.

Emekli öğretmen Talip Madan da Bekir gibi bir çocuğu olduğu için son derece mutlu olduğunu vurguladı.

Bekir'in bilgisayar kullanmaya başlamasıyla hayatının değiştiğini dile getiren Madan, şunları söyledi:

"Bekir'im ilkin gördüğü rüyayı şiirleştirmişti. Daha sonra annesi ameliyat olmak için Ankara'ya gitti ve 10 gün uzak kaldılar. Çok özlemiş olacak ki annesine bir şiir yazmış. Ben o şiiri okuduğumda Bekir'imin gerçekten şiir yazabildiğine inandım. Zamanla şiir yeteneği gelişti, günden güne daha iyi şiirler yazmaya başladı. Bekir'imin yazdığı şiirlerin imla hatalarını düzelttik ve bugün 'Gönülden Kalbe' adını verdiğimiz şiir kitabı ortaya çıktı. Belediyenin de yardımıyla kitap basıldı, çok mutlu olduk. Bekir'in dedesi, yani benim babam şairdi. Ondan bazı yetenekler geçmiş."

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin oğlunun hayatında son derece olumlu değişikliklere neden olduğunun altını çizen Madan, "Sosyal hayata alıştı, arkadaşlarıyla tanıştı. Buradaki personel hakkıyla görevini yapan insanlar. Allah işlerini rast getirsin. Bekir gibi bir çocuğa baba olmaktan mutluyum. Bunlar bize Allah'ın emanetidir. Bekir engelli diye hiçbir zaman yeise (karamsarlığa) düşmedim, moralimi bozmadım. Allah bana sağlık sıhhat versin ki bu çocuğa daha güzel hizmet edebileyim diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Mucize Bekir' ismini verdik ona"

Engelli Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yüztgenç ise 2014 yılından bu yana her yıl ortalama 120 engelli öğrenciye sürekli eğitim verdiklerini aktardı.

Bekir'in ilk geldiği günden itibaren gelişimini sürdürdüğünü aktaran Yüztgenç, şunları kaydetti:

"Bekir ile bilgisayar sınıfında okuma-yazma belgesi aldıktan sonra okul hayatına girdi. Bu süreçte düz yazı ile şiir yazmaya başladı. Bekir geçen yıl üniversiteyi de kazandı, şu an sosyal hizmetler programı öğrencisi. Bunun yanı sıra 2015'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği proje kapsamında tiyatro oyunu yazdı ve buradaki kardeşlerimiz sahneledi. Son olarak Bekir'in yazdığı şiirler belediyemizce kitap haline getirildi. Bekir sürekli kendini geliştirdiği için 'Mucize Bekir' ismini verdik ona. Çünkü kendisi gelişirken bizlere ve buradaki diğer arkadaşlarına ilham kaynağı oluyor. Bekir'in bu gibi davranışları diğer arkadaşlarına son derece güzel örnek oluyor."