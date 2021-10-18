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Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman'ın sağlığının görevini yapmaya elverişli olmadığı açıklandı

AA / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Çekya'da Cumhurbaşkanı Zeman'ın sağlığının görevini yapmaya elverişli olmadığı açıklandı

Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, Prag'da bir hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın sağlık durumunun görevini sürdüremeye elverişli olmadığını duyurdu.

Çekya Senatosu Başkanı Milos Vystrcil, Prag'da bir hastanede tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın sağlık durumunun görevini sürdüremeye elverişli olmadığını duyurdu.

Vystrcil, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Miroslav Zavoral'ın hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

Hastaneye 10 Ekim'de kaldırılan Zeman'ın sağlık durumunun görevini sürdürmeye elverişli olmadığını bildiren Vystrcil, doktorların, Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun çok belirsiz olduğuna işaret ettiğini, görevine dönebilmesini çok zayıf bir ihtimal olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Vystrcil ayrıca, yarın toplanacak Senatoda Zeman'ın hastanede kaldığı süre zarfınca Cumhurbaşkanlığı görevine kimin vekalet edeceğinin görüşüleceği bilgisini de paylaştı.

Bu arada 8-9 Ekim'de düzenlenen milletvekili seçimlerinden kısa bir süre sonra hastaneye kaldırılan Zeman, ülkede yeni hükümetin kurulmasında önemli bir rol oynuyor.

Seçimi kazanan 3 partiden oluşan SPOLU ittifakı ya da iktidardaki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) arasında hükümeti kimin kuracağını açıklamayan Cumhurbaşkanı Zeman, doktorlarının tavsiyesi üzerine 10 Ekim'de Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı.

Zeman'ın eşi Ivana Zemanova, Cumhurbaşkanı'nın tedavisinin zaman alacağını açıklamıştı.

AA / Aşkın Kıyağan - Son Dakika Haberleri
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