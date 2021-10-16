ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ - Haberler
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ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek Şevketiye açıklarına demirletildi.

TEKİRDAĞ (DHA) - ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yapan 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek Şevketiye açıklarına demirletildi.İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Tekirdağ'a seyreden 160 metre uzunluk ve 14 bin 909 groston ağırlığındaki Antigua Barbuda bayraklı 'HC Jana Rosa' isimli dökme yük gemisi Nara Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-15' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Yedeklenen gemi, Şevketiye bölgesine götürülerek demirletildi.Boş durumdaki geminin arızasının giderilmeye çalışıldığı öğrenildi.Geminin bayrağını taşıdığı Antigua Barbuda; Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubundaki bağımsız bir ada ülkesi. Ülke adını Antigua ve Barbuda gibi iki büyük adadan alıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ
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Haber: ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ - Haberler
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