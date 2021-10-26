Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Déby Itno'nun Ülkemizi Ziyareti

Çad Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat Idriss Déby Itno, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 27 Ekim 2021 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Çad ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra G5 Sahel ve Sahel-Sahra Devletleri Topluluğu Dönem Başkanlıklarını deruhte eden Çad'daki mevcut geçiş süreciyle, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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