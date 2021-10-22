Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, bugün saat 05.00 sıralarında, Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 24 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik ekiplerince, 1,5 saat sonra ise aynı bölgede, lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum'da 24 kaçak göçmen yakalandı, 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Türkiye'ye göç mutabakatına ilişkin çağrı AB bildirisine benim çabamla eklendi'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: "Türkiye'ye göç mutabakatına ilişkin çağrı AB bildirisine benim çabamla eklendi"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title