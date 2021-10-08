ERZİNCAN (İHA) - Binali Yıldırım'ı duygulandıran açılış

Refahiye'de Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreni gerçekleşti

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hayırsever bir işadamının destekleriyle yapılan ve Ak Parti Genel başkan vekili Binali Yıldırım'ın annesinin adının verildiği Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreni gerçekleşti. Törende kürsüde konuşma yapan Binali Yıldırım, 37 yaşında hayata veda eden annesinin adını andığı anlarda duygulandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde Refahiye ilçesinde 2 bölümle eğitim öğretim vermeye başlayan ve bir hayırsever tarafından binası yaptırılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu'nun açılışı yapıldı.

Törene AK Parti Genel başkan vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, işadamları, akademisyenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, açılışı yapılan Bahar Yıldırım Sağlık Meslek Yüksekokulu hakkında bilgiler aktardı.

Daha sonra yüksekokulun binasını yaptıran hayırsever işadamı Özcan Halaç, kısa bir konuşma yaparak neden Refahiye'de bunu yaptıklarının hikayesini anlattı.

Binali Yıldırım Halaç'a katkılarından dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

Son olarak kürsüde hitap eden AK Parti Genel başkan vekili Binali Yıldırım, kendisi lisedeyken 37 yaşında hayata veda eden annesinin adını andığı anlarda duygulandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek okul katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

Sınıflarda üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Binali Yıldırım, kısa süre sohbet etti.

Yıldırım Refahiye'deki programın ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2021 - 2022 Akademik yılı açılış törenine katılmak üzere Erzincan'a hareket etti.