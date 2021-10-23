Beylikdüzü'nde makas atan otomobil  takla attı : 1 yaralı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Ahmet YEŞİLMEN-Veysel TİMDU/ , BEYLİKDÜZÜ'nde, makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Kazada takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu Yanyol'da meydana geldi. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı otomobil sürücüsü trafikte makas atarak şerit değiştirdi. Şerit değiştirdiği esnada sürücü, Cevat S., idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı otomobil bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobil içerisindeki yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Beylikdüzü-Avcılar yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazadaki diğer araç sürücü Cevat Soylu, "Sağ şeritte devam ediyordum. Makas atarak siyah araç sol taraftan vurdu bana. Vurduktan sonra kurtarmak için sol tarafa kırınca soldaki bariyere vurdu. Takla atarak bu tarafa doğru geldi. Oradaki bariyere vurduktan sonra sürüklendi" dedi.

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