Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ekim 2021 BJK-Sporting muhtemel 11'ler!
Son Dakika: Beşiktaş bu akşam sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Bu akşamki dev karşılaşmada tribünlerde 20 bin Siyah-Beyazlı'nın olması beklenmekte. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Sporting muhtemel 11'ler!
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını merak eden taraftarlar araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş bu akşam sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Bu akşamki dev karşılaşmada tribünlerde 20 bin Siyah-Beyazlı'nın olması beklenmekte. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Sporting muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi
SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia
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