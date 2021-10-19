Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 19 Ekim 2021 BJK-Sporting muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını merak eden taraftarlar araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş bu akşam sahasında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahaya çıkacak. Bu akşamki dev karşılaşmada tribünlerde 20 bin Siyah-Beyazlı'nın olması beklenmekte. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-Sporting muhtemel 11'ler! İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ- SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçıExxen'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı 19 Ekim 2021 tarihinde saat 19.45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

SPORTING LIZBON: Adan, Esgaio, Coates, Reis, Gonçalves, Bragança, Nunes, Palhinha, Santos, Paulinho, Sarabia

19 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

00:15

12 de Octubre - Guarani

Paraguay 1. Ligi - Apertura

02:00

Sao Paulo - Corinthians

Brezilya Serie A

02:00

Vila Nova - CRB

Brezilya Serie B

02:30

Cerro Porteno - River Plate

Paraguay 1. Ligi - Apertura

13:00

Şahinbey Bld. - Pendik Engelliler

Ampute Futbol Türkiye Kupası

TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız

15:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Gençlik Ligi

UEFA.tv

17:30

Celtic - Ferencvaros

UEFA Avrupa Ligi

Exxen, CBC Sport

19:45

Club Brugge - Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

19:45

Beşiktaş - Sporting Lisbon

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

20:00

Cartagena - Sporting Gijon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Huesca - Malaga

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

20:00

Falkenbergs - Helsingborg

İsveç Superettan

20:00

Landskrona - Jönköpings

İsveç Superettan

22:00

Inter - Sheriff Tiraspol

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Real Potosi - Oriente Petrolero

Bolivya Premier Ligi

22:00

Tenerife - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube

22:00

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

PSG - Leipzig

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Porto - Milan

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

22:00

Atletico Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen, CBC Sport

22:00

Ajax - B.Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi

Exxen

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