Başkan Karagözoğlu: Doğru İnternet Kullanım Kültürünün Yerleşmesi İçin Çalışıyoruz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, katıldığı canlı yayında sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu.

Moderatörlüğünü ICT Media Genel Yayın Yönetmeni Murat Pehlivan'ın üstlendiği "Açık Açık" programına katılan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, yürüttükleri regülatif çalışmalar ve kurum hedeflerine dair konuştu. Konuşmasına sosyal medya ile ilgili soruları cevaplayarak başlayan Karagözoğlu, son günlerde yaşanan kesintilerin sosyal medya ağlarını daha bir konuşulur hale getirdiğini ifade etti. Bu kesintinin çok daha farklı alanlarda düzenlemeler yapmak ve tedbirler almak gerektiğini gösterdiğini dile getiren Karagözoğlu, "Yapılan son düzenlemeyle, 1 milyondan fazla trafiği olan mecraların bir temsilci atamasını ve burada bir muhatap bulundurmasını sağladık. Bugün bu muhatabiyetle birlikte dezenformasyona karşı mücadele yürüttüğümüz yeni bir süreç içerisindeyiz. Burada yine paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Nasıl bir düzenleme yapmamız gerektiğini hep beraber belirliyoruz. Diğer taraftan hesapların çalınması gibi konularla da mücadele ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımıza "İnternet Yardım Merkezi" ve "Alo 141" kanalıyla destek oluyor ve onları aydınlatmaya çalışıyoruz. 141 aynı zamanda bir ihbar hattı. İnternette görülen uygunsuz bir içerikte yine burada paylaşılabilir" dedi.

İnternetin güvenli kullanımının önemine dikkat çeken Karagözoğlu bu konuda yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Biz bunun için Güvenli İnternet Tırı" ile okul okul dolaşıp, öğrencilerimizle direkt temas ederek onların interneti nasıl bilinçli kullanacakları konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Bunun yanı sıra eğitimci eğitimi dediğimiz eğitimler de veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaptık. Doğru internet kullanım kültürünü kazandırmaya çalışıyoruz. "

Başkan Karagözoğlu altyapı çalışmaları hakkında da konuştu. Pandemi ile birlikte bazı altyapı problemlerinin ortaya çıktığına değinen Karagözoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda nüfusun az bir kısmı şehirde yaşarken bugüne geldiğimizde nüfusun yaklaşık % 93'ü şehirlerde yaşıyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Pandemiyle kırsala bir dönüş oldu mu ve ne kadar oldu konusunu düşünmek lazım. Bu %93'lük rakam bize şu mesajı veriyor: Şehirleşmenin arttığını ve bu artışla birlikte artan şehirleşmenin ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiye yatırım yapmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: 5g Yerlilik Oranında Hedefimize Ulaşmak İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz

Başkan Karagözoğlu'na 5G ile ilgili gelinin nokta da soruldu. %23'lük yerlilik oranına ulaşıldığı bilgisini paylaşan Karagözoğlu, "Yerlilik konusunda henüz koyduğumuz hedefe ulaşamadık. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunun için bütün sektör var gücüyle çalışıyor. Biz 4. 5G'de istediğimiz oranı yakaladığımızda yarın vakti geldiğinde de 5G için şebekeye ekipman üretebilen, şebekede bileşeni olan bir ülke haline gelmiş olacağız. Olay sadece ülkemiz sathında değil. Biz bunu uluslararası bir hale getirebilmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Radyolinkte de yerlilik şartlarının bulunduğunu hatırlatan Karagözoğlu, ilgili firmaların bu konudaki başarılarından bahsetti.

5G ile ilgili karşı karşıya kalınabilecek risklerin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Karagözoğlu, "Biz 5G ile ilgili deneme izinlerini verdik. Farklı bölgelerde, farklı otoritereler 5G'yi deneyimliyorlar. Çünkü 5G'nin çok farklı dikey sektörleri var. 5G'ye giden yolda bizim için çok önemli iki nokta var. Bunlardan biri fiber diğeri de IPv6. Aslında bu iki konu dönüşümün araçları. Bugün düşük gecikmeli ağdan bahsediyorsak fiberleşmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

5G'nin nesnelerin interneti için de çok önemli olduğunu kaydeden Karagözoğlu, endüstrinin 5G ile dönüşeceğine dikkat çekti.

Başkan Karagözoğlu: eSIM Çok Ciddi Bir Hizmettir

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak" söylemini yineleyen Karagözoğlu, veri merkezlerine ilişkin de eSIM düzenlemesini örnek gösterdi. Karagözoğlu, "eSIM ciddi bir hizmettir ve biz bu hizmetin tamamen yerli ve milli kaynaklardan oluşturulmasının önünü açtık. ve biz bunların ne kadar yurtiçinde yapılmasını sağlarsak, yerli ve milli üretime de o kadar katkı sağlamış oluruz" dedi.

Başkan Karagözoğlu, pandemi süreci ile birlikte yıldızı parlayan kargo sektörü ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Pandemi sürecinde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, birtakım düzenlemeler de yaptıklarına değinen Karagözoğlu, "Bu sürece özel temassız teslimat sürecini başlattık. Bunun daimi olması adına da çalışmalarımız var. Bunun yanı sıra verilerin güvende olması da çok önemli ve temassız teslimat ile bunu kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.

İnternetin güvenli kullanımına yönelik yaptıkları çalışmalardan da bahseden Karagözoğlu, "Her şeyin iyi veya kötü yanı olabilir. Bizim burada iyi yanlarına odaklanmamız ve kötüyü ayırt edebilmemiz gerekiyor. Bunu ebeveynlere verdiğimiz eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. Okullarda eğitimler veriyoruz. Diğer taraftan da tamamen kamu hizmeti olarak "Güvenli İnternet Hizmeti"ni sunuyoruz. Bu hizmet ile sunduğumuz aile ve çocuk profilleriyle onları internetin zararlarından korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Karagözoğlu, BTK ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte düzenlenen Ulusal Siber Kalkan 2021 Tatbikatından da bahsetti. Karagözoğlu, "Biz bu tatbikatları periyodik olarak tekrarlayacağız. Böylece hem yeni gelişen zafiyetleri ortaya çıkarmış olacağız hem de onları bertaraf etmeye yönelik çalışmaları yürüteceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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