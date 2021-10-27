Başkan Ergün, MHP MYK Üyesi Uçak ve Meclis Üyesi Noyan'ı ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yanı sıra Alaşehir'deki çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Başkan Ergün konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bilgehan Noyan ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar dileyen MYK Üyesi Ali Uçak, 17 ilçede gerek Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerek MASKİ Genel Müdürlüğünün önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, teşekkür etti. Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün de, il genelinde Manisalıların ihtiyacı olan asfalttan içme suyuna, altyapı çalışmalarından yeşil alanlara kadar önemli hizmetler yürüttüklerini ifade etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yanı sıra Alaşehir'deki çalışmalarla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

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