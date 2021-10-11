Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada bir tutuklu sanık tahliye edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T, eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. ve o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G. ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V.E, avukatları ve yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Binbaşı M.C.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan İ.T, şu ana kadar görülen celselerde kendisiyle ilgili somut bir delilin olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

Duruşmada bazı tanıkların da ifadesi dinlendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan E.D'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, İ.T ve M.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları iddiasıyla 16 Ekim 2020'de yakalanmasının ardından tutuklanan, emekliye ayrıldıktan sonra KHK ile rütbesi alınan tuğgeneral İ.T, meslekten ihraç edilen kurmay albay M.T, yüzbaşılar Ü.G. ve E.D. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muvazzaf binbaşı M.C.Y. ve emekli albay B.V.E. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Tutuklu 4 sanıktan Ü.G, nisan ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmişti.