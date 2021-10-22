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Bakırköy'de yer altı kabloları alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakırköy'de yer altı kabloları alev alev yandı

Bakırköy'de yol üzerindeki bir mazgalın altında bulunan yer altı kabloları alev alev yandı.

Bakırköy'de yol üzerindeki bir mazgalın altında bulunan yer altı kabloları alev alev yandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Germeyan Sokak'ta yaşandı. Kaldırım kenarındaki mazgalın altında bulunan yer altı kabloları bir anda yanmaya başladı. Mazgaldan yükselen alevleri ve gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bu sırada kaldırım kenarında arabası park halinde olanlar, yangını büyüme ihtimaline karşı arabalarını yol kenarından kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kablolardan geçen elektriğin kesilmesiyle yangın da söndü. - İSTANBUL

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