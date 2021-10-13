Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci faydalandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin imkanlarıyla revize edilerek teknik imkanlarla modern hale getirilen halk kütüphanesini 28 ayda 13 bin öğrenci ziyaret etti.

Belediyenin aynı binada verdiği ücretsiz Ayt ve Tyt kurslarına son 3 yılda 630 öğrenci kayıt yaptı. Eğitim merkezinin salgın nedeniyle zaman zaman yaşanan kesintilere rağmen eğitimde bu hizmetleri vermesi, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek oldu.

Bu yıl eğitimler için kayıt yapan 290 öğrencinin katılımıyla kurs devam ediyor. Eğitim merkezinin yöneticileri, kayıt yapan öğrencilerin bir bölümünün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerden oluşuyor.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Bülent Ersoy Tarkan Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Sergio Perez
Tüm Haberler Şans Oyunları Mimar Sinan Kerem Aktürkoğlu Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:57:31. #1.13#