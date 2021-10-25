Aşı yaptırmayan hasta pişman oldu: "15 20 gündür çok zor nefes alıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı yaptırmayan ve korona virüse yakalanan Emine İçöz'ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. İçöz videoda 15-20 gündür çok zor nefes aldığını belirterek, "Aşınızı vurun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Covid-19 aşısı yaptırmayan ve korona virüse yakalanan Emine İçöz'ün yoğun bakım sürecinde yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı. Videoda İçöz, "40 yaşındayım. 40 yaşından beri yaşamadığımı yaşadım ve soluk alamadım. Nefes alamadım. Çok zor. Ben aşı vurulmadığım için 15 günden beri böyle yatıyorum. Kemiklerim ve vücudum çok sızladı. Grip oldum gibi hissettim. Ondan sonra yeme içmeden düştüm. Ama ben çok kötü geçirdim. Bugün yakalandıysam ertesi gün çok halsiz kaldım. Bu kadar kötü yakalanacağımı bilseydim vurulmak isterdim. 15-20 gündür zor nefes alıyorum. Çok şükür. Allah'ım inşallah beni çocuklarıma bağışlayacak. Aşınızı vurun. Benim yaşadıklarımı yaşamayın" dedi.

(Hidayet Türkyılmaz - Oğuzhan Halil Özbek/İHA)