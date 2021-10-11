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Artuklu Belediyesinden ödeme işlemleri için online hizmet

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Artuklu Belediyesinden ödeme işlemleri için online hizmet

Mardin Artuklu Belediyesi, belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Artuklu Belediyesi, belediyede yapılacak tüm ödeme işlemlerinin internet üzerinden de yapılabileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Artuklu Belediyesi internet üzerinden borç sorgulama ve borç ödeme kolaylığını sağlamak için e-belediye internet sayfası erişime açıldı.

Vatandaşlar, e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapıp, tüm işlemlerini internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Mardinlilere e-belediye internet sayfasından vergi borcunu sorgulama, ve online olarak borcunu ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti.

Vatandaşlara, belediyeye gelmeden işlemlerini daha etkin, pratik ve hızlı biçimde internet üzerinden yapabilmesine olanak sağlayan e-belediye sayfasının, birçok hizmeti beraberinde sunduğunu dile getiren Tutaşı, Artuklu Belediyesi olarak teknolojinin ve internetin bütün imkanlarını kullanarak, vatandaşın hizmetine sunduklarını ifade etti.

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
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