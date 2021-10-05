Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı - Haberler
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Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı

Apple'ın App Store'dan Microsoft, Sony ve Nintendo'nun 2019'daki toplamından daha fazla gelir ettiğini bildirdi. Apple kendi oyunlarını üretmese de, oyun ve oyun içi satın alımlarından Nintendo, PlayStation ve Xbox'ın 2019 yılındaki toplamından daha fazla gelir elde etti.

Nintendo, Sony ve Microsoft oyun sektöründe çok fazla gelir elde etti, ancak hiçbiri Apple'ın 2019 kazancına yaklaşamaz. Yakın tarihli bir rapora göre, Apple gelir payı nedeniyle hepsini bir araya getirerek kazanıyor.

Apple'ın oyun yapmamasına rağmen, şirket 2019'da oyunlardan 8,5 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Bu sayı, App Store'da yapılan tüm alışverişlerden %30 kesintiden geliyor ve bu mobil oyunların geliştiricileri payını alıyor. Gelir payı, Apple'ın oyunların kendisini geliştirmeden oyun alanında bu kadar güçlü bir rakip olarak kalmasını sağlıyor.

2020 mali yılında App Store'a harcanan 45 milyar dolardan, Apple'a yaklaşık 13,5 milyar dolar gitti ve yıldan yıla artışlar gösterdi. Bu tahminlere göre 13,5 milyar dolar Apple'ın 2020'den elde ettiği 275 milyar dolar civarındaki toplam gelirin sadece yaklaşık %5'ini oluşturdu. Apple'ın genel gelirinin en büyük faktörü, mali yıldaki gelirin %50'sini oluşturan iPhone donanım satışlarındaydı.

Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı

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Apple'ın 2019 kazançları arasında Fortnite'ta harcanan para yer alırken, Epic Games'in 2020'de Apple'a dava açmasından bu yana oyun App Store'dan kaldırıldı. Apple'a yaklaşık 354 milyon dolar gelir sağlayan Fortnite V-Bucks parasını kaybetmesine rağmen, Apple iyi gidiyor gibi görünüyor. Analistler, platforma daha fazla oyun geldikçe bu mobil oyun gelirinin daha da artacağını tahmin ediyor.

Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı

Apple, mobil oyuncuların daha iyi oyunlar oynayabilmeleri için çıkardığı Apple Arcade'i abonelik sistemiyle beraber ayda 34,99 TL ücret ile 180'den fazla oyuna erişme imkanı sağlıyor.

2019 ve 2020 Apple satış rakamlarına Apple Music, iCloud, Apple TV, reklam ve uzatılmış garantiler gibi şeyleri kapsayan hizmet kategorisi dahildir. Bunlar 2020 mali yılı için kabaca 53,8 milyar dolarlık satış sağladı. Analistler, oyun sektörünün küresel gelirinin 2016 rakamlarından 2024'te 198 milyar dolara neredeyse iki katına olmasına beklendiği tahmin ediyor. Bazı tahminlere göre mobil oyunlar için gelecek gelir artışı 2024'te 103 milyar dolarla zirve yapacak.

Apple'ın gelir payının Epic Games'in Apple ile yakın zamanda açtığı dava sırasında itiraz ettiği bir şey olduğunu düşünürsek, daha fazla şirket Epic Games'in gelir payı fikrine yönelebilir. Şu anda bu satış rakamlarına en çok hangi oyunların katkıda bulunduğu belli değil. Bazı oyuncular Apple'ın oyundaki karı karşısında şok olsa da, platformun başarısı Google Stadia, Xbox ve daha fazlasının neden mobil platforma büyük bir şekilde açılmak istediğini gösteriyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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