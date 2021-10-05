Apple, oyun satış gelirlerinde Xbox ve PlayStation'ı geride bıraktı

Nintendo, Sony ve Microsoft oyun sektöründe çok fazla gelir elde etti, ancak hiçbiri Apple'ın 2019 kazancına yaklaşamaz. Yakın tarihli bir rapora göre, Apple gelir payı nedeniyle hepsini bir araya getirerek kazanıyor.

OYUNLARDAN 8,5 MİLYAR DOLAR KAR ELDE ETTİ

Apple'ın oyun yapmamasına rağmen, şirket 2019'da oyunlardan 8,5 milyar dolar faaliyet karı elde etti. Bu sayı, App Store'da yapılan tüm alışverişlerden %30 kesintiden geliyor ve bu mobil oyunların geliştiricileri payını alıyor. Gelir payı, Apple'ın oyunların kendisini geliştirmeden oyun alanında bu kadar güçlü bir rakip olarak kalmasını sağlıyor.

GELİRİN YARISINI IPHONE DONANIM SATIŞLARI KARŞILIYOR

2020 mali yılında App Store'a harcanan 45 milyar dolardan, Apple'a yaklaşık 13,5 milyar dolar gitti ve yıldan yıla artışlar gösterdi. Bu tahminlere göre 13,5 milyar dolar Apple'ın 2020'den elde ettiği 275 milyar dolar civarındaki toplam gelirin sadece yaklaşık %5'ini oluşturdu. Apple'ın genel gelirinin en büyük faktörü, mali yıldaki gelirin %50'sini oluşturan iPhone donanım satışlarındaydı.

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FORTNITE 354 MİLYON DOLAR GELİR SAĞLADI

Apple'ın 2019 kazançları arasında Fortnite'ta harcanan para yer alırken, Epic Games'in 2020'de Apple'a dava açmasından bu yana oyun App Store'dan kaldırıldı. Apple'a yaklaşık 354 milyon dolar gelir sağlayan Fortnite V-Bucks parasını kaybetmesine rağmen, Apple iyi gidiyor gibi görünüyor. Analistler, platforma daha fazla oyun geldikçe bu mobil oyun gelirinin daha da artacağını tahmin ediyor.

Apple, mobil oyuncuların daha iyi oyunlar oynayabilmeleri için çıkardığı Apple Arcade'i abonelik sistemiyle beraber ayda 34,99 TL ücret ile 180'den fazla oyuna erişme imkanı sağlıyor.

GELECEK YILLARDA OYUN GELİRLERİNİN 2 KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

2019 ve 2020 Apple satış rakamlarına Apple Music, iCloud, Apple TV, reklam ve uzatılmış garantiler gibi şeyleri kapsayan hizmet kategorisi dahildir. Bunlar 2020 mali yılı için kabaca 53,8 milyar dolarlık satış sağladı. Analistler, oyun sektörünün küresel gelirinin 2016 rakamlarından 2024'te 198 milyar dolara neredeyse iki katına olmasına beklendiği tahmin ediyor. Bazı tahminlere göre mobil oyunlar için gelecek gelir artışı 2024'te 103 milyar dolarla zirve yapacak.

Apple'ın gelir payının Epic Games'in Apple ile yakın zamanda açtığı dava sırasında itiraz ettiği bir şey olduğunu düşünürsek, daha fazla şirket Epic Games'in gelir payı fikrine yönelebilir. Şu anda bu satış rakamlarına en çok hangi oyunların katkıda bulunduğu belli değil. Bazı oyuncular Apple'ın oyundaki karı karşısında şok olsa da, platformun başarısı Google Stadia, Xbox ve daha fazlasının neden mobil platforma büyük bir şekilde açılmak istediğini gösteriyor.

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