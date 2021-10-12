Ankara su kesintisi! 12 Ekim Salı Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek?
12 Ekim Salı günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 12 Ekim Salı 2021 ASKİ su kesintileri! Ankara dönem dönem bazı ilçelerde su kesintileri olabiliyor. Bazen çalışmalardan kaynaklı kısa süreli su kesintileri olmaktadır. Peki, Ankara'da hangi bölgelerde su kesildi? Ankara sular saat kaçta gidecek, saat kaçta gelecek? Ankara su kesintileri ve detayları sizlerle...
ASKİ'den yapılan açıklamada Ankara'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Peki, Ankara su kesintisi! 12 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neresi? Ankara'da sular ne zaman gidecek, ne zaman gelecek? İşte 12 Ekim Salı Ankara'da su kesintisi olacak ilçeler? Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara sular saat kaçta gidecek? Ankara'da sular saat kaçta geri gelecek?
ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
AKYURT
Arıza Tarihi: 12.10.2021 09:30:00 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
Tamir Tarihi: 12.10.2021 13:00:00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Detay: AKYURT YILDIRIM MAHALLESİ KUTLUAY SOKAK İÇİ ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR. PLANLI OLMAYAN SU KESİNTİSİ NEDENİYLE VERMİŞ OLDUĞUMUZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ...
Etkilenen Yerler: YILDIRIM MAHALLESİ