Among Us'ın Xbox ve PlayStation için çıkış tarihleri açıklandı

Geçtiğimiz sene bir anda popülerliğini yükselten Among Us, uzun bir süreden sonra PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Oyunun geliştiricisi Innersloth, Xbox ve PlayStation konsolları için çıkış tarihini doğruladı ve oyun, piyasaya sürüldüğü gün Microsoft Xbox Game Pass'in abonelik hizmetine de eklenecek.

Among Us, 14 Aralık'ta PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. Piyasaya sürüldüğü ilk günden Xbox Game Pass'e de eklenecek. Oyunun dijital sürümünün yanı sıra bir de fiziksel sürümü olacak.

Among Us hayranları, oyunun konsol sürümünü uzun süredir bekliyorlardı. Among Us'ın Xbox Game Pass sürümü geçtiğimiz Aralık ayında duyurulmuşken, Among Us'ın PS4 ve PS5 sürümleri Nisan ayında duyurulmuştu. Innersloth, Eylül ayında PlayStation ve Xbox konsollarında Among Us'ı piyasaya sürmeyi umuyordu, ancak geliştiricilerin oyunun bu sürümlerini daha iyi optimize edebilmeleri için bu planları geri çekme kararı verdi.

