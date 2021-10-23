"Alparslan: Büyük Selçuklu"nun yayın tarihi belli oldu - Haberler
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"Alparslan: Büyük Selçuklu"nun yayın tarihi belli oldu

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi, 8 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak.

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan'ın destansı hikayesinin anlatılacağı "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisi, 8 Kasım'da yayımlanmaya başlanacak.

İlk sezonda "Uyanış: Büyük Selçuklu" ismiyle Selçuklu İmparatorluğu'nun Melikşah döneminin anlatıldığı, ikinci sezonda ise Sultan Alparslan'ın hayatının konu alınacağı dizinin ilk bölümü, 8 Kasım saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

TRT'nin dev projesinin oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür'ün de arasında bulunduğu isimler yer alacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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