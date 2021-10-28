Adıyaman'da duvara çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da duvara çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı

AA / Emre Evren - Haberler | Güncel
Adıyaman'da duvara çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir evin duvarına çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, bir evin duvarına çarpan minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

Murat Işık'ın kullandığı 47 KP 504 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle Akkuyu Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücüyle minibüsteki 14 kişi, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Emre Evren - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title