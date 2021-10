Adana'da "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" fidan dikimi etkinliği

ADANA (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doğaya katkı sunarak kutlamak için "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" adı altında düzenledikleri fidan dikim etkinliğini Adana'dan başlattıklarını söyledi.

Sabancı Topluluğunca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliğin ilki, temmuzda meydana gelen orman yangınlarından etkilenen Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Topluluk yöneticileri ile çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte konuşan Alper, ülke için önemli projeyi, topluluğun kuruluş yeri Adana'da uygulamaya koymanın kendileri için özel olduğunu belirtti.

Alper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminin, doğayla buluşmanın önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Çalışan sağlığının, Sabancı Topluluğu için her zaman ilk öncelik olduğunu anlatan Alper, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde bizler, 'Bu pandemiye 60 bin çalışanımızla gireceğiz ve 60 bin çalışanımızla çıkacağız' dedik. Bugün, gururla söyleyebilirim ki bu pandemiden 60 bin çalışanımızla çıkıyoruz. Bizler, yöneticiler olarak bunun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama şu anda tüm çalışma arkadaşlarımız da elinden geleni yapıyor çünkü topluluğumuzun aşılanma oranı bugün yüzde 97'de. Bu Türkiye ortalamasının da dünya üzerindeki pek çok ülke ortalamasının da çok üstünde. Bu bizim yöneticilerimizin değil tüm Sabancı çalışanlarının başarısı."

Doğa için sürdürülebilirliğin önemini işaret eden Alper, "Hem topluluk amacımıza hem de şirketlerimize verdiğimiz stratejik önceliklerimizi kaydırıp sürdürülebilirliği koyduk. Sabancı Topluluğu olarak topluluk vaadimiz, sürdürülebilir bir dünya için öncü girişimlerle Türkiye'yi ve dünyayı birleştirmek. Bugün 60 bin çalışanımızın kalbi burada bizimle atıyorsa bu vaat, topluluk amacı için atıyor. Yeni yatırım kararlarımızda da sürdürülebilirlik bizim için en önemli yatırım kriteri." diye konuştu.

"Türkiye'nin dört bir tarafında bu topraklara sahip çıkıyoruz"

Alper, orman yangınları ve sellerde, ilk anlardan itibaren ekipler ile vatandaşlara destek olmak için sahada olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O günlerde 'Tüm yaralar sarılıncaya kadar sahadan ayrılmayacağız' demiştik. Bilimin ışığında, en doğru yöntemlerle ekosistemin yeniden ayağa kaldırılması için ülkemize destek olacağız. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Bugün, ilk orman yangınlarının çıktığı Kozan'dayız. Burada, 'Sabancı Cumhuriyet Seferberliği' hareketini ilan ediyoruz. Sabancı Topluluğu olarak kurulduğumuz günden itibaren hep sahada, insanımızın yanındaydık, olmaya da devam edeceğiz. Şimdi tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'nin dört bir tarafında bu topraklara sahip çıkıyoruz. Biliyoruz ki dikeceğimiz her bir fidan, atacağımız her bir avuç gübre, okullarımıza yapacağımız her destek bizi daha iyi bir dünyaya adım adım götürecek. Hacı Ömer Sabancı'nın bundan 96 yıl önce, bu topluluğun tohumlarını atarken söylediği gibi 'Bu topraklardan kazandığımızı bu toprakların insanıyla paylaşacağız'. Bu bizim en büyük ilkemiz, önceliğimiz."

Cumhuriyet Bayramı fidan dikimiyle kutlanıyor

Alper, cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde böyle bir projeyi hayata geçirmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene cumhuriyeti kutlamak için elimize sadece bir bayrak değil, kazma, kürek, kovan ve fidan da alıyoruz. Bugün, 60 binden fazla çalışan, paydaşımız ve ailelerimizle 29 Ekim'de 'Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni başlatıyoruz. Tüm Sabancı gönüllüleri olarak, 29 Ekim-10 Kasım'da sahada olacağız. Bu seferberliğin, cumhuriyeti kutlamanın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını, emanetini yüceltmenin en iyi yolu olacağını düşündük. Biliyoruz ki cumhuriyet sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, çağdaşlaşma yolculuğundan şaşmamaktır, bu toprakların kıymetini bilmektir. Bu memleketteki her bir ağaca, bir damla suya, havasına sahip çıkmaktır. Varlığını bu topraklara borçlu olmaktır."

Alper, etkinliklerin 10 Kasım'a kadar 10 ilde süreceğinin bilgisini vererek, "Bugünden itibaren Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'a kadar, Adana ile birlikte Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 10 ilde bu seferberliği sürdüreceğiz. Toprağı canlandırarak, fidan dikerek, biyoçeşitliliğe destek olarak, okul yenileyerek ve çevre temizliği yaparak, gönüllü işerle devam ettireceğiz. 10 Kasım'da da seferberlik boyunca yaptıklarımızı, tüm gönüllü çalışmaları Ata'mıza armağan ederek, onu tam da istediği gibi çalışarak anacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Alper, yöneticiler, gönüllüler ve mahalle sakinleri, yangından etkilenen alanlarda fidan dikti.

Katılımcılar, yangında zeytinliğinde zarar oluşan Rüstem Yüce'nin bahçesindeki toprak canlandırma etkinliğinde de görev aldı.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

